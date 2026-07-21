Для Android вышло переработанное приложение соцсети X

Социальная сеть X (Twitter) выпустила полностью переработанную версию приложения для Android, разработка которой заняла почти год. Об этом сообщает TechCrunch.

По данным издания, приложение было создано с нуля и должно обеспечить более высокую скорость работы, плавную прокрутку, улучшенную загрузку контента и работу уведомлений. В компании отметили, что новая версия позволит значительно быстрее внедрять новые функции.

Как пишет TechCrunch, о планах полностью переработать Android-приложение X объявила почти год назад. Тогда глава продуктового направления компании Никита Бир сообщил о создании специальной команды разработчиков, которая должна была улучшить пользовательский опыт. Позже он отмечал, что высокий уровень загрузок приложения на Android сделал этот проект одним из приоритетных для компании.

По словам Бира, создание новой версии стало одним из крупнейших инженерных проектов в истории X. При этом он признал, что приложению еще предстоит получить ряд улучшений, включая оптимизацию для старых Android-устройств и поддержку Spaces – функции аудиотрансляций. Кроме того, в ближайшее время на Android должны появиться видеоредактор, функция видеореакций, поддержка cashtags и пользовательские ленты.

Обновленная версия приложения уже доступна пользователям Android через Google Play.