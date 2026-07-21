Остатки 800-летнего моста нашли с помощью фонарика смартфона

Археологи обнаружили остатки средневековой крепости под Честерским замком в Англии. Возраст строения оценили примерно в 800 лет. Интересно, что открытие сделали с помощью фонарика смартфона.

Археолог Стюарт Эйнсворт обследовал темный коридор под зданием Честерского королевского суда. Когда он осветил стены фонариком, то заметил резкое изменение кладки.

Большая часть комплекса Честерского замка была построена в XVIII веке. Анализ кладки показал, что она гораздо старше и относился к средневековому периоду. Оборонительные сооружения, по-видимому, просуществовали столетия, будучи скрытыми внутри более новой постройки.

Цифровые сканеры помогли точно определить местоположение подземной стены. Сравнив старые карты и планы, ученые обнаружили, что когда-то стена была частью моста. Мост пересекал глубокий ров, окружавший хорошо защищенный внутренний двор замка. В XIII веке там возвели ворота, которые не сохранились до наших дней.

Ученые предположили, что под автостоянкой и замковым комплексом могли сохраниться и другие старинные строения. Они намерены продолжить исследования, сообщает The Independent.

Ранее сообщалось, что потерянное захоронение британского короля нашли под автостоянкой. Альфред Великий правил с 871 по 899 годы и был известен как инициатор важных реформ.