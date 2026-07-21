Мощный гибридный электросамолет впервые поднялся выше 9000 метров

Самолет с гибридно-электрической силовой установкой мегаваттного класса совершил первый публичный полет, сообщили в НАСА. Демонстрация перспективных для пассажирской авиации технологий проходила на авиасалоне в Фарнборо.

© GE Aerospace

В полете Saab 340B, у которого один двигатель заменили на турбину с электромотором-генератором, поднялся выше 30 000 футов (более 9100 метров) — крейсерскую высоту гражданских полетов.

«Это итог более чем 15-летней работы, и мы делали ее осознанно, понимая, что результат повлияет на будущие самолеты — поможет сократить энергопотребление и принесет выгоду как американским компаниям, так и обществу в целом», — пояснил Ральф Янсен, аэрокосмический инженер из Исследовательского центра НАСА имени Гленна.

Силовая установка — плод совместных усилий НАСА и GE Aerospace; в ней использованы наработки прежней программы агентства в области дозвуковой гибридно-электрической авиации. Она представляет собой газовую турбину с электродвигателем, который помогает при наборе высоты, снижая расход топлива. В крейсерском полете и при снижении электромотор становится генератором и вырабатывает энергию для зарядки аккумуляторов.