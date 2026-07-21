В ЕС заявили о риске отключения от американского ИИ

Чтобы избежать внешнего давления и возможной блокировки передовых зарубежных алгоритмов, европейские страны планируют направить масштабные инвестиции в развитие собственных нейросетей.

Руководство Евросоюза осознало необходимость форсированного создания суверенных систем искусственного интеллекта, передает РИА «Новости».

Вице-председатель Еврокомиссии Хенна Вирккунен в беседе с Financial Times отметила высокую вероятность превращения критически важных технологий в инструмент политического шантажа.

«Правительства, которые обладают возможностью отключить другие страны от доступа к моделям искусственного интеллекта, могут использовать это в собственных интересах», – заявила представитель ведомства.

Поводом для беспокойства стали недавние экспортные ограничения Соединенных Штатов в отношении передовых разработок компании Anthropic. Политик подчеркнула, что доступ к инновациям все чаще становится рычагом влияния на международной арене.

Сейчас европейские дипломаты ведут переговоры с Вашингтоном о сохранении доступа к мощным вычислительным моделям. Одновременно Брюссель намерен наращивать финансирование локальных проектов, чтобы гарантировать технологический суверенитет и избавиться от уязвимой зависимости от третьих стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство США запретило зарубежным пользователям работать с передовыми генеративными алгоритмами компании Anthropic.

Власти Евросоюза усилили давление на этого американского разработчика из-за отказа предоставить регуляторам доступ к новой нейросети Mythos.

Еврокомиссия призвала готовиться к новым угрозам кибервойны на фоне стремительного развития искусственного интеллекта.