Флагманские смартфоны Xiaomi сломались

Корпорация Xiaomi пообещала исправить поломку некоторых моделей смартфонов, которую вызвал сбой операционной системы (ОС). На это обратило внимание издание XimiTime.

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В середине лета владельцы ряда флагманских устройств Xiaomi пожаловались на проблемы. Из-за неизвестных ошибок перестали стабильно работать некоторые системные приложения, а графическая оболочка интерфейса стала зависать и перезапускаться. Проблемы заметили на девайсах, работающих под управлением ОС HyperOS 3.

Авторы профильного медиа выяснили, что о неполадках сообщали пользователи Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 15 и 15T, а также Redmi Note 13 Pro, Redmi Turbo 5, Redmi K90 Max и Redmi K80. Владельцы смартфонов рассказали о проблемах с интерфейсом, сбоях при попытке поделиться фотографиями и видео, а также неполадках в работе графического ускорителя, на что указывали соответствующие ошибки.

Как оказалось, в основном об ошибках рассказывали пользователи гаджетов Xiaomi из Китая. Однако распространение подобных проблем на устройства по всему миру журналисты XimiTime назвали неизбежным. В Xiaomi отреагировала на жалобы и заявили, что исправят неполадки в будущих патчах.

В конце июня Google отчиталась об устранении в операционной системе Android более ста ошибок. 124 уязвимости поправили в патче, который вышел в начале лета.