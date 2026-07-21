В рукописи XVI века обнаружили неизвестный текст времен Карла Великого

Австрийский исследователь Лукас Й. Дорфбауэр из Зальцбургского университета обнаружил неизвестный текст эпохи каролингов, скрывавшийся под обложкой манускрипта XVI века.

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Речь идет о богословском трактате, созданном по личному заказу Карла Великого и утраченном более тысячи лет назад. Статья об открытии опубликована в журнале Early Medieval Europe.

Что известно о потерянном трактате

Артефакт хранится в Австрийской национальной библиотеке (шифр 11844) в составе венской компиляции XVI века, но сам текст, по мнению Дорфбауэра, был написан около 801–805 годов. Автором произведения под названием «Книга свидетельств Ветхого Завета» значится некий Кандид. Исследователь отождествляет его с англосонцем Кандидом Визо, учеником Алкуина — виднейшего богослова и ближайшего сподвижника Карла Великого.

Трактат принципиально отличается от типичных каролингских компиляций: Кандид не механически копирует цитаты Отцов Церкви, а передает их идеи своими словами, давая оригинальные толкования ветхозаветных пассажей. Цель сочинения — показать, что Христос, Святой Дух и Троица были предвозвещены уже в Ветхом Завете. Дошедшийдо нас фрагмент трактата озаглавлен как «первая книга». Это означает, что, скорее всего, существовало продолжение.

Зачем было написано сочинение

Наибольший резонанс вызвало посвятительное письмо, обращенное к правителю по имени Карл (Carolus). В нем упоминаются неоднократные просьбы монарха собрать аргументы для обращения в христианство «агарян» — так в Средние века называли мусульман. Однако Дорфбауэр считает, что реальных попыток миссионерской деятельности не было. Скорее всего, данные пассажи являются частью риторической стратегии, прославляющей Карла как идеального христианского владыку, пекущегося о спасении всех народов. Кроме того, Кандид практически не различает ислам и иудаизм, используя против мусульман аргументы, выработанные для полемики с иудеями, что говорит о крайне поверхностных знаниях об исламе в ту эпоху.

Дорфбауэр категорически отвергает версию о том, что текст является подделкой XII–XIII веков. Сравнение с несомненно аутентичными трудами Кандида Визо, общие стилистические черты и исторический контекст правления Карла убеждают автора в раннесредневековых корнях находки.