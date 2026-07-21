Раскрыт новый дизайн трикладушки Huawei Mate XT 2

В Сети показали, как будет выглядеть складывающийся втрое смартфон Huawei Mate XT 2. Изображения основаны на патентных чертежах компании.

© Ferra.ru

Отличие от предыдущей модели в механизме складывания. Вместо Z-образной формы инженеры выбрали U-образную, где две боковые панели накладываются на центральную.

© Huawei

Также изменится блок камер, вместо восьмиугольного будет круглый, как у модели Mate 50. Задняя панель, предположительно, получит покрытие из экокожи.

Эксперты ждут, что Mate XT 2 представят в сентябре этого года. Примерно в то же время, когда Apple покажет свои флагманы (возможно, и складной iPhone будет).