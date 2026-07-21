Ученые займутся поиском древних бактерий в вытаивающих почвах Арктики

Ученые попытаются найти жизнеспособные древние бактерии в вытаивающих почвах и останках животных в Арктике в ходе экспедиции Арктического плавучего университета-2026 (АПУ). Об этом сообщил с борта научно-исследовательского судна

"Профессор Молчанов" заведующий лабораторией мониторинга биологических угроз Института экспериментальной медицины, профессор кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова Артемий Гончаров.

"Впервые будут сделаны попытки выделения жизнеспособных древних бактерий, ассоциированных с вытаивающими из ледникового льда почвами и останками животных, что позволит получить приоритетную информацию о структуре древних микробных сообществ Арктики и их патогенном потенциале", - сказал Гончаров.

В 2025 году в экспедиции АПУ ученые взяли пробы биологического материала останков китообразных, собранного в области растаявшей ледовой перемычки между ледовыми куполами на острове Вильчека. Там есть в том числе и микроорганизмы, исследования их сейчас ведутся.

По данным ученых, Арктика в последние годы значительно теплеет, повышается средняя температура многолетней мерзлоты. В последние 10 лет происходит увеличение сезонно-талого слоя мерзлоты и величины просадки грунта в отдельных районах российской Арктики на 14-80%, в том числе в Колымской низменности, Восточной Чукотке, Большеземельской тундре. Эти процессы могут привести к высвобождению сохранившихся древних патогенов и появлению новых инфекций. Это впервые появившиеся у людей заболевания или известные ранее инфекции, которые внезапно стали распространяться на новые территории.

Об экспедиции

20-й рейс научно-образовательной экспедиции "Арктический плавучий университет" проходит с 1 июля по 22 июля 2026 года на научно-исследовательском судне "Профессор Молчанов". Организаторы экспедиции: Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова и Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Севгидромет). Официальные спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, Русское географическое общество, генеральный спонсор Банк ВТБ, ПАО "ГМК "Норильский Никель", Координационный центр "Плавучий Университет" на базе МФТИ.