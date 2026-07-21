На Дальнем Востоке обнаружили морские аномалии

Аномальные приливы в Татарском проливе Японского моря обнаружили ученые Института океанологии П. П. Ширшова РАН.

В Японском море высота приливов в среднем составляет менее полуметра. Но на севере Татарского пролива она возрастает до 2,2 метра. Такое явление называют приливным резонансом.

"Период собственных колебаний уровня в Татарском проливе почти совпадает с полусуточным приливным циклом. Из-за этого волны усиливают друг друга, и по мере движения на север, в сторону пролива Невельского, высота прилива начинает стремительно расти", - цитирует РИА Новости руководителя Лаборатории цунами ИО РАН, кандидата физико-математических наук Игоря Медведева.

По словам ученого, для Татарского пролива характерна высокая интенсивность рассеивания приливных колебаний. Учет этих данных поможет специалистам точнее прогнозировать экстремальные течения и колебания уровня моря. В свою очередь, эти данные используют инженеры для проектирования портов и защиты береговой инфраструктуры.