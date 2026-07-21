Объем памяти человеческого мозга измерили в смартфонах

Человеческий мозг способен вмещать объем информации, сравнимый с содержимым 20 тысяч смартфонов по 128 ГБ каждый. Как сообщает ТАСС, такие данные во Всемирный день мозга привел кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Валерий Литвинов.

По оценкам ученого, емкость памяти мозга составляет около 2,5 петабайта — это примерно 2,5 миллиона гигабайт. Для наглядности он сравнил этот объем с памятью 20 тысяч смартфонов, оснащенных накопителем по 128 ГБ.

Количество нейронов в мозге, по разным данным, варьируется от 19 до 100 миллиардов. Эти клетки являются основными элементами нервной системы и способны генерировать и передавать импульсы за счет электрических и химических сигналов. Именно они формируют сложнейшие нейронные сети, которые обеспечивают работу мозга, мышц, внутренних органов, а также наше мышление и память.

Как подчеркнул исследователь, секрет кроется не столько в численности нейронов, сколько в их способности образовывать огромное количество связей. Каждый нейрон способен создавать более тысячи соединений, формируя разветвленную сеть. Информация в такой системе распределяется по множеству путей, и именно эта комбинаторная сложность и определяет колоссальную емкость памяти.