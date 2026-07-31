Что происходит с телами за дверью крематория

Большинство людей никогда не видели, как работает крематорий изнутри. В этой статье «‎Рамблер» расскажет, какой процесс разворачивается за закрытыми дверями, что кладут в урну и как сильно кремация вредит природе.

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Как устроена печь?

Кремационная печь называется ретортой. Внутри она облицована огнеупорным кирпичом — шамотом, — который выдерживает экстремальный жар и долго сохраняет тепло. Горелки работают на природном газе. Тело помещают в гроб или специальный картонный контейнер, и дерево или картон сгорают вместе с ним и служат дополнительным топливом.

По данным Cremation Association of North America, рабочая температура в основной камере — от 760 до 980 градусов Цельсия. Горелки доводят до нужного жара заранее: тело никогда не помещают в холодную печь. Над основной камерой расположена вторичная — там при температуре около 900 градусов догорают дымовые газы и органические частицы. Именно она отвечает за то, чтобы из трубы не шел видимый дым.

Что происходит с телом?

Первыми сгорают волосы и кожа. Это происходит буквально в течение нескольких минут после помещения в камеру. Тело взрослого человека примерно на 60% состоит из воды, и большая ее часть испаряется в первые полчаса. В течение этих 30 минут видно, как поверхность тела буквально сжимается. Жировые ткани при высокой температуре воспламеняются и становятся дополнительным источником тепла, именно поэтому температуру внутри приходится регулировать, чтобы процесс шел равномерно.

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Следом разрушаются мышцы и внутренние органы. Примерно к середине процесса от тела остается только скелет. Кости при температуре выше 700 градусов теряют органическую составляющую — коллаген — и превращаются в хрупкую минеральную структуру. Они белеют, высыхают и начинают рассыпаться. Весь процесс занимает от двух до трех часов в зависимости от размера тела.

Что насыпают в урну?

После кремации на самом деле семья умершего получает не пепел. То, что принято называть прахом, — это измельченные фрагменты костей.

После сожжения кости извлекают из камеры, остужают и помещают в специальный аппарат — кремулятор, который перемалывает их в однородный мелкий порошок. По данным Living Legacy Forest, кремированные останки взрослого человека состоят примерно на 95% из минералов, в первую очередь из фосфата кальция и карбоната кальция.

Вес праха зависит от размера тела. У взрослого мужчины это в среднем 2–2,5 кг, у женщины — около 1,5–2 кг, у ребенка — значительно меньше. Цвет измельченных фрагментов костей — от белого до серовато-бежевого.

Что происходит с кардиостимулятором и протезами?

Перед кремацией медицинское учреждение или похоронная служба обязана проверить, нет ли у покойного кардиостимулятора. При температуре выше 200 градусов батарея внутри устройства может взорваться — это повреждает камеру и создает угрозу для персонала. Его всегда удаляют заранее.

Металлические импланты — титановые суставы, пластины, штифты — переносят кремацию без изменений. После того как кости перемолоты, металл отделяют вручную или магнитом и передают специализированным компаниям по переработке. По данным Secure Waste, ежегодно таким образом в мире перерабатываются тысячи тонн хирургического металла — он идет на производство нового медицинского оборудования и в строительную отрасль.

Отдельный вопрос — ртуть из зубных пломб. При высокой температуре она испаряется, и без специальных фильтров попадала бы в атмосферу. В большинстве стран Европы и в России современные крематории оснащены ртутными фильтрами. Это является обязательным требованием.

Почему тело при сжигании иногда двигается?

При воздействии высокой температуры мышцы сокращаются — тот же механизм, что заставляет мясо сжиматься на сковороде. Руки могут подниматься, тело — принимать позу, похожую на боксерскую стойку. Это называют «позой бойца».

Какой урон кремация наносит природе?

Кремация считается более экологичной альтернативой традиционному захоронению — никаких гробов из твердого дерева, бетонных склепов и химикатов для бальзамирования. Но тем временем одна кремация потребляет от 80 до 150 кубометров природного газа и выделяет около 160 кг CO₂. В ряде стран крематории начали утилизировать тепло, выделяемое в процессе, — например, для обогрева соседних зданий. В Швеции и Великобритании такие системы уже работают.

Альтернативой традиционной кремации становится щелочной гидролиз — тело растворяют в горячем растворе щелочи под давлением. Процесс занимает несколько часов, потребляет в несколько раз меньше энергии и не выделяет ртуть в атмосферу. В США эта технология разрешена в нескольких штатах, в России пока не применяется.

Ранее мы писали, без какой кости живет почти половина людей и не знает об этом.