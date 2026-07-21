В России обнаружен древний могильник с десятками захоронений

В Вачском округе Нижегородской области у деревни Звягино археологи обнаружили могильник племени мурома, насчитывающий более 40 захоронений. Об этом сообщает NewsNN.

На место ранее выезжали «чёрные копатели», но их деятельность пресекли сотрудники Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника.

Гендиректор музея Юрий Филиппов рассказал, что в яме, куда были сброшены артефакты, удалось найти браслеты, привески, лунницы и керамику — всего несколько пригоршней предметов.

Эти вещи, по его словам, около тысячи лет назад мурома закладывали в захоронения, веря, что они пригодятся умершим в загробной жизни.