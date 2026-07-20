В России прочитали стертые пометки на письмах венецианских дожей XIV века

Ученые из СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и Санкт-Петербургского института истории РАН прочли угасшие надписи на посланиях дожей Венецианской республики XIV-XV веков к капитанам и подеста города Тревизо.

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Письма венецианских дожей

Венецианские lettere ducali — герцогские письма — представляют собой один из наиболее больших и интересных с точки зрения содержания комплексов документов из собрания академика Николая Петровича Лихачева, сейчас они хранятся в Санкт-Петербургском институте истории РАН. Это официальные дипломатические и административные документы, издававшихся от имени главы Венецианской республики.

«Мы применили несколько неинвазивных методов для восстановления читаемости угасших текстов и выявления причин деградации пергаменной основы старинных документов из фондов Санкт-Петербургского института истории РАН. С помощью цифровой фотосъемки в ультрафиолетовом освещении, гиперспектральной съемки и просмотрового детектора банкнот нам удалось проявить как частично, так и полностью утраченные исторические записи. Кроме того, методом инфракрасной Фурье-спектроскопии без взятия проб была получена информация о состоянии пергамена и химическом составе темных пятен неизвестной природы на поверхности одного из документов. Визуализация угасших текстов позволила историкам получить доступ к уникальной информации из документов, которая ранее считались утраченной», — говорит аспирант кафедры лазерных измерительных и навигационных систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ», младший научный сотрудник Лаборатории комплексного исследования рукописных памятников Санкт-Петербургского института истории РАН Татьяна Константиновна Лепехина.

Что скрывали темные пятна на пергамене

Важный этап исследования был посвящен анализу деградации пергамена и выявлению природы загадочных темных пятен на грамоте 1360 года. Математический анализ спектральных данных позволил установить, что темные пятна на послании 1360 г. не являются ни следами чернил, ни следствием естественного старения материала, а с высокой долей вероятности представляют собой следы жизнедеятельности микроорганизмов, занесенных на пергамен во время его хранения в архиве Тревизо личинками какого-то насекомого.

«Также удалось прочесть надписи, оставленные на обороте десяти дожеских посланий, адресованных подеста и капитанам Тревизо. Удалось установить, что все надписи были сделаны одной и той же рукой XVI–XVII в. Это позволило подтвердить общее происхождение документов — не из фамильных архивов лиц, занимавших должности подеста, а из старинного разрозненного фонда подестерии, уцелевшая часть которого в настоящее время хранится в Государственном архиве Тревизо. Можно предположить, что надписи были смыты в процессе пересмотра архива. Либо же архивные отметки вместе с бумажными аннотациями были удалены в XIX в., в момент попадания документов на антикварный рынок — чтобы скрыть их принадлежность к государственному архиву, откуда они были похищены. Восстановленные надписи представляют собой краткие отметки о содержании посланий. Так, например, утраченная архивная запись содержала фамилию кондотьера Джанантонио Гаттамелаты. Это было личное прозвище, унаследованное военачальником от его знаменитого отца Эразмо да Нарни, известного на весь мир благодаря конной статуе Донателло в Падуе», — говорит старший научный сотрудник Отдела источниковедения Санкт-Петербургского института истории РАН, к.и.н. Александра Чиркова.

Интеграция подходов, примененных исследователями из ЛЭТИ, позволила сформировать практическую методологию неинвазивной диагностики старинных пергаменов.