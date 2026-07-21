В Австралии обнаружены предки всех хищных сумчатых

Группа палеонтологов из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) представила результаты анализа ископаемых останков, найденных на севере Квинсленда. Обнаруженные фрагменты челюстей и зубов принадлежат трем видам, которые, по мнению ученых, образуют совершенно новый отряд, до сих пор неизвестный науке. По словам исследователей, эта ветвь, возникшая около 55 миллионов лет назад, может быть самым ранним предком сумчатых хищников на континенте.

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Открытие ставит под сомнение теорию о происхождении всех австралийских сумчатых от одной группы. Статья опубликована в Journal of Paleontology.

Что мы знаем о новых сумчатых

Согласно общепринятой гипотезе, предки современных кенгуру, коал и тасманийских дьяволов мигрировали на континент из Южной Америки через Антарктиду еще во времена существования суперконтинента Гондвана, более 55 миллионов лет назад. Однако палеонтологическая летопись изобилует «белыми пятнами», особенно в период между 55 и 35 миллионами лет назад. Новое открытие, сделанное на местонахождении Риверслей, заполняет этот пробел.

Ведущий автор работы, доктор Тим Черчилль, предложил выделить обнаруженную группу в отдельный отряд под названием Keeunamorphia. Эти существа были некрупными — их масса варьировалась от 25 до 200 граммов — и, судя по строению зубов, питались насекомыми. Они обитали в густых влажных лесах, которые миллионы лет назад покрывали территорию современного Квинсленда. Анализ показывает, что данная линия существовала как минимум 35 миллионов лет и исчезла около 15 миллионов лет назад, когда климат стал более прохладным, и лесные массивы уступили место саваннам.

Зубы представителей нового отряда указывают на близкое родство с более древним видом Djarthia murgonensis, который жил на 35 миллионов лет раньше. Сходство зубов позволило исследователям предположить, что новая группа отделилась от основной эволюционной линии практически сразу после прибытия первых сумчатых на континент. При этом она сохраняла примитивные черты на протяжении десятков миллионов лет, сосуществуя с более продвинутыми родственниками.

Кем представители нового отряда приходятся современным сумчатым

Чтобы построить эволюционное древо специалисты проанализировали палеонтологические данные и ДНК современных сумчатых. Результаты показали, что Keeunamorphia может оказаться самым древним из всех известных отрядов австралийских сумчатых, а возможно, и прародителем современных хищных сумчатых, таких как сумчатые куницы и тасманийские дьяволы.