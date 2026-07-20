У берегов Бенина дроны нашли живой риф, 60 лет считавшийся погибшим

У побережья Бенина обнаружен живой коралловый риф, который более полувека считался погибшим. Еще в 1960-х годах ученые зафиксировали на этом месте глубоководное коралловое образование. Однако тогда исследователи пришли к выводу, что оно должно быть мертвым. Теперь, благодаря современной гидролокационной съемке и системе глубоководных камер, предоставленной технологической лабораторией National Geographic, исследователи подтвердили, что риф полон жизни. Статья о находке опубликована в журнале Frontiers in Marine Science.

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Дрон увидел то, во что не верили 60 лет

Руководитель полевой группы Жерар Зинзиндуэ из Института геологических и океанологических исследований Бенина рассказывает, что работы проходили в сложных условиях: технические сбои, непредсказуемая погода и длительные переходы. Опираясь на архивные записи, ученые обследовали с помощью гидролокатора участок морского дна протяженностью 11,5 километра. Было выявлено два сигнала, похожих на рифовые структуры. Затем на самых перспективных точках запустили подводный дрон, оснащенный системой видеонаблюдения.

Вместо мертвых известняковых пластов кадры показали здоровый риф: исследователи насчитали восемь различных типов кораллов и восемь видов рыб, ищущих убежище и пищу среди зарослей, — от золотых африканских луцианов и чернополосых рыб-солдатов до гвинейских рыб-ангелов и трехполосых рыб-бабочек.

Обнаруженное образование относится к мезофотическому типу — оно залегает глубже 50 м, где солнечного света гораздо меньше, чем у поверхности. В отличие от классических барьерных рифов, здешние кораллы не формируют сплошной гряды, а разбросаны отдельными пятнами по каменистым основаниям. По историческим картам 1960-х годов предполагалось, что риф тянется на 40 км вдоль побережья, однако нынешняя экспедиция охватила лишь малую часть этой полосы.

Первый мезофотический риф Гвинейского залива

«Насколько нам известно, это первое документально подтвержденное свидетельство существования живой мезофотической коралловой экосистемы на континентальном шельфе Гвинейского залива, — говорит Зензиндоуэ. — Однако я думаю, что наша находка — не исключение. Скорее, она отражает, как мало мы все еще знаем о прибрежных регионах Западной Африки и других районов».

Взять образцы кораллов пока не удалось, поэтому их видовую принадлежность еще предстоит уточнить. Также остается открытым вопрос, была ли эта экосистема действительно мертвой в 1960-х годах и восстановилась ли естественным путем или же старая оценка была изначально ошибочной. Для ответа на эти вопросы необходимо многократное погружение с отбором биоматериала и детальное сканирование всего 40-километрового участка.