«Началась кибервойна»: в Госдуме заявили, что Apple сама блокирует россиян

Компания Apple сама блокирует российских пользователей.

С таким заявлением в понедельник, 20 июля, выступил заместитель главы комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

— Началось системное ограничение TLS-сертификатов корневых, ну то есть это со стороны Запада, можно сказать, кибервойна. Надеюсь, что наши граждане быстро и по своей инициативе будут переходить на российские аналоги, будут стараться, скажем так, класть яйца в разные корзины. Потому что блокировки нарастают и будут нарастать, — заявил депутат.

Согласно его прогнозам, в будущем американские корпорации Apple и Google будут полностью закрыты для россиян.

— Роскомнадзор здесь ничего делать не будет, это контрпродуктивно. А вот что касается самих западных компаний, вот они, скорее всего, продолжат эти ограничения, — приводит его слова издание «Подъем».

14 июля в России перестал открываться сайт Apple. Компания никак не прокомментировала случившееся. В тот же день россияне массово столкнулись с проблемами при попытке открыть поисковик Google. Позднее в пресс-службе Роскомнадзора также сообщили, что ведомство не ограничивает доступ российским пользователям к иностранным сервисам GitHub, Google и Apple.

Российские пользователи Сети в понедельник, 20 июля, пожаловались на сбой в работе App Store. Роскомнадзор, в свою очередь, заявил, что не ограничивает работу магазина приложений в стране.