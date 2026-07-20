7000 лет назад охотники-собиратели «одомашнили» форель в Норвегии

Археологи обнаружили в горах южной Норвегии прекрасно сохранившиеся деревянные рыболовные ловушки, возраст которых насчитывает 7000 лет. Изначально рыба в высокогорных озерах не водилась.

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Находка позволила установить, когда именно люди впервые занесли ее в водоемы. Исследование показало, что человек активно преобразовывал окружающую среду задолго до перехода к земледелию. Статья опубликована в журнале Antiquity.

Почему в горных водоемах не было рыбы

После отступления ледников около 10 000 лет назад люди начали мигрировать вглубь Скандинавских гор. Естественные преграды, такие как высокие водопады и пороги, делали самостоятельное проникновение рыбы вверх по течению в горные водоемы невозможным.

«Более ста лет было известно, что рыба в норвежских горных водоемах происходит от особей, переселенных людьми. Однако до сих пор оставалось неясным, когда люди впервые начали выпускать ее в озера и реки, где изначально рыбы не было», — пояснил ведущий автор исследования профессор Аксель Мьерум из Университета Осло.

О чем рассказали древние ловушки

Обнаружение нескольких деревянных ловушек на озере Тессе дало ключ к разгадке. Радиоуглеродный анализ показал, что приспособления активно использовались начиная с 5000 года до нашей эры, в эпоху скандинавского мезолита. Это доказывает, что транспортировкой рыбы занимались охотники-собиратели еще до появления земледелия.

Объектом целенаправленного разведения стала кумжа, или озерная форель (Salmo trutta). Этот вид достигает значительных размеров, богат калориями и относительно легко ловится, что делает его идеальным кандидатом для зарыбления новых водоемов.

Производство пищи до земледелия

Ученые пришли к выводу, что уже в каменном веке жители Скандинавии активно изменяли окружающую среду, чтобы создавать запасы продовольствия. Такое вмешательство можно рассматривать как одну из самых ранних форм производства пищи. Последствия этого ощущаются до сих пор. Современные рыболовы продолжают вылавливать в озере Тессе форель, которая является прямым потомком тех рыб, что были впервые выпущены туда тысячелетия назад.