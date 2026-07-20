Правило девяти месяцев: как спасти свой Wi-Fi от хакеров

Россиянам рассказали, чем опасен старый пароль от роутера спустя девять месяцев.

Пользователям роутеров стоит менять пароль примерно раз в девять месяцев. При этом сама комбинация должна быть достаточно надежной и соответствовать базовым требованиям безопасности, рассказал в беседе с изданием "Абзац" специалист по кибербезопасности Олег Седов.

Эксперт отметил, что из-за постоянного развития кибермошенничества риск утечки паролей со временем растет. Если у злоумышленников уже есть две-три старые комбинации пользователя, им будет проще подобрать актуальный пароль. Поэтому специалисты советуют регулярно обновлять пароли, делать их длиннее восьми символов и добавлять спецзнаки, разные регистры и другие элементы.

– Существуют технологии брутфорса, когда роботы банально перебирают пароли, пытаясь подобрать их к нашим ресурсам. Пароль, который меньше восьми символов, ими вскрывается менее чем за три-четыре месяца. Поэтому обновлять нужно каждые полгода или хотя бы девять месяцев, если длина пароля составляет минимум восемь символов, включая спецзнаки и регистры, – отметил Седов.

Он добавил, что для роутеров это так же важно, как и для любых других ресурсов.

Отдельно эксперт посоветовал не слишком полагаться на официальные гарантии производителей, которые обещают до пяти лет безопасной работы без изменений. По словам Седова, за это время технологии успевают серьезно обновиться, поэтому к защите данных лучше относиться внимательнее.