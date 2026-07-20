Уникальный Honor Robot Phone засветился в руках игрока сборной Испании
Еще не вышедший смартфон Honor Robot Phone неожиданно появился в руках защитника сборной Испании Эрика Гарсии во время празднования победы команды на чемпионате мира по футболу. На это обратили внимание пользователи соцсетей.
На опубликованном видео футболист использует смартфон для съемки торжеств с помощью механического модуля камеры устройства. В ролике видно, как встроенная камера на подвесном механизме автоматически меняет положение и следует за объектами в кадре.
Видео с Honor Robot Phone в руках футболиста разошлось по соцсетям, а позже сама Honor опубликовала аналогичный ролик с шуточной подписью о футболисте, который после победы в турнире сразу приступил к тестированию новой камеры.
Главной особенностью Honor Robot Phone станет фирменная 4D-камера с механическим стабилизированным подвесом. Модуль сможет вращаться на 360 градусов и автоматически отслеживать людей и объекты во время съемки.
По предварительным данным, смартфон получит флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и основную камеру с сенсором разрешением 200 Мп. Компания уже открыла предварительные заказы на устройство, а старт продаж ожидается в следующем месяце.