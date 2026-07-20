Уникальный Honor Robot Phone засветился в руках игрока сборной Испании

Еще не вышедший смартфон Honor Robot Phone неожиданно появился в руках защитника сборной Испании Эрика Гарсии во время празднования победы команды на чемпионате мира по футболу. На это обратили внимание пользователи соцсетей.

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На опубликованном видео футболист использует смартфон для съемки торжеств с помощью механического модуля камеры устройства. В ролике видно, как встроенная камера на подвесном механизме автоматически меняет положение и следует за объектами в кадре.

Видео с Honor Robot Phone в руках футболиста разошлось по соцсетям, а позже сама Honor опубликовала аналогичный ролик с шуточной подписью о футболисте, который после победы в турнире сразу приступил к тестированию новой камеры.

Главной особенностью Honor Robot Phone станет фирменная 4D-камера с механическим стабилизированным подвесом. Модуль сможет вращаться на 360 градусов и автоматически отслеживать людей и объекты во время съемки.

По предварительным данным, смартфон получит флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и основную камеру с сенсором разрешением 200 Мп. Компания уже открыла предварительные заказы на устройство, а старт продаж ожидается в следующем месяце.