Россияне массово жалуются на недоступность App Store

Пользователи техники Apple в России начали массово жаловаться на проблемы с доступом к App Store. Рост числа обращений был зафиксирован в середине июля, следует из данных сервиса мониторинга сбоев «Сбой.РФ».

Согласно статистике сервиса, первые заметные массовые жалобы на работу магазина приложений Apple появились 16 июля. При этом пик пришелся на 19 июля (399 жалоб), а 209 обращений было зарегистрировано 20 июля.

Причины перебоев в работе App Store пока неизвестны. По словам пользователей, проблема исчезает после смены IP-адреса.

Наибольшее количество жалоб поступает из Москвы — на столицу пришлось около 20% всех обращений за 20 июля. Также о проблемах сообщили жители Санкт-Петербурга (8%), Ростовской области, Брянской области, Волгоградской области, Ставропольского края и Курской области — по 6% обращений из каждого региона.

Сообщения о сбоях также поступают из Свердловской области, Удмуртии, Ханты-Мансийского автономного округа, Чувашии, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Воронежской, Иркутской, Калининградской и Калужской областей, а также других регионов.