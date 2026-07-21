Таран в космосе: Китай готовится сбить астероид с орбиты Земли

Китай готовится провести первую собственную миссию по планетарной защите, в рамках которой космический аппарат должен будет столкнуться с астероидом со скоростью более 9 км/с. Это примерно в 26 раз быстрее скорости звука у Земли. Миссию планируется реализовать до 2030 года, сообщает New-Science.ru.

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По словам исследователей, проект станет более сложным испытанием планетарной защиты, чем американская миссия NASA DART. Так, Китай намерен проверить не просто изменение движения одного астероида относительно другого объекта, а способность напрямую изменить траекторию относительно Земли. Ученые считают, что полученные данные помогут разработать технологии, которые в будущем могут использоваться для предотвращения столкновения опасных околоземных объектов с нашей планетой.

Миссия будет запущена ракетой "Чанчжэн-3B/E" с космодрома Сичан. На борту будут два зонда: один предназначен для наблюдения, а другой спроектирован для столкновения с астероидом.

Для сравнения: аппарат NASA DART достиг скорости около 6,1 км/с перед столкновением с астероидом Диморфос. Китайский аппарат будет двигаться примерно в полтора раза быстрее. Ожидается, что сближение с выбранным астероидом произойдет в 2029 или 2030 году, когда объект пройдет на расстоянии около 6,9 млн километров от Земли.

Целью миссии станет околоземный астероид 2015 XF261, обнаруженный в 2015 году. Этот объект пока мало изучен. По предварительным оценкам, его диаметр составляет около 30 метров. Точные размеры еще предстоит уточнить. Эксперимент будет сосредоточен на четырех основных задачах: точном попадании в астероид, успешном изменении его орбиты, измерении последствий столкновения и подтверждении того, что испытание не создает угрозы для Земли.

Если миссия завершится успешно, то Китай станет второй страной после США, сумевшей изменить орбиту небесного тела.

Напомним: 27 сентября 2022 года американский зонд DART врезался в астероид Диморф, несколько изменив его орбиту. Диморф - небольшой астероид диаметром всего около 160 метров, спутник более крупного астероида Дидим. Он не представлял никакой опасности для Земли. Это был чисто научный эксперимент. Как рассказали ученые, их задачей было отработать методику, с помощью которой в будущем в случае появления действительно опасных для нашей планеты астероидов или комет специалисты могли бы изменять траекторию их движения.

Кстати

Астероид Диморф представлял собой "кучу щебня". Как поясняют ученые, это рыхлая груда обломков, которые держатся вместе только за счет собственной гравитации. Китайский же аппарат будет направлен к меньшему объекту, который, предположительно, обладает более плотной и прочной структурой. Это позволит понять, как различные типы астероидов реагируют на высокоскоростные столкновения и насколько универсальным может быть метод кинетического отклонения.