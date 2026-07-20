Во сколько обойдется создание государственного VPN

Денис Кусков в эфире НСН заявил о необходимости создания государственного VPN-сервиса, который, по его мнению, должен быть бесплатным для пользователей.

Полностью запретить VPN-сервисы в России не получится, однако властям стоит задуматься над созданием отечественного VPN, разработка которого не будет стоить баснословных денег, сказал НСН генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Технический директор компании «Стахановец», эксперт в области информационных технологий, ИИ и ИБ Сергей Щербаков ранее заявил, что стабилизация в работе VPN в России — временная техническая пауза, новая волна блокировок ожидается в конце лета-начале осени. Кусков допустил, что грядущая волна блокировок VPN-сервисов может быть связана с приближающимися выборами в Госдуму.

«Однозначно будут проводиться работы по ограничению доступа граждан к запрещённым ресурсам. Летом люди в отпусках, а осенью они начнут активно пользоваться VPN. Насколько жёсткими будут эти ограничения, пока сказать сложно, но в любом случае это будет достаточно избирательный подход, который, по мнению Роскомнадзора, сделает менее возможным просмотр запрещённых сайтов. При этом нужно, конечно, понимать, что полностью запретить VPN не получится. Это может быть связано с приближающимися выборами в Госдуму и желанием контролировать все источники информации», — сказал собеседник НСН.

По его словам, тотальное ограничение VPN‑сервисов может навредить тем, кому доступ к заблокированным иностранным ресурсам необходим для работы. Кусков заявил о необходимости создания государственного VPN.

«Повальное ограждение страны от VPN даже вредно, потому что есть колоссальное количество людей, которые из‑за своей рабочей деятельности нуждаются в доступе к иностранным ресурсам, которые заблокированы. Обязательно нужен государственный VPN. Я не думаю, что отечественный VPN должен стоить огромных денег. Если государство заинтересовано в развитии, то такой сервис должен быть бесплатным для пользователей. Разработка может стоить разных денег, но речи о баснословных суммах в миллиарды рублей не идёт», — добавил эксперт.

Ранее адвокат Вероника Полякова предостерегла россиян от пересылки инструкций по настройке VPN и прокси. По ее словам, это может стать причиной привлечения к ответственности, даже если речь идет о сервисах, не запрещенных в России.