Почему озоновая дыра над Антарктидой не исчезает

Озоновая дыра над Антарктидой, открытая еще в 1980-х, до сих пор не исчезла, хотя мир давно отказался от разрушающих озон хлорфторуглеродов. Ученые Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН в журнале Atmospheric Environment представили объяснение: ключевую роль играет антарктический вулкан Эребус. Об этом пишет Наука Mail.

По расчетам исследователей, Эребус обеспечивает около 21% общего содержания хлороводорода в антарктической стратосфере.

«Чтобы понять, что 21% — это много, достаточно вспомнить, что содержание кислорода, которым мы дышим, в земной атмосфере также составляет около 21%», — пояснил соавтор работы, доктор физико-математических наук Владислав Герасимов.

В 1995 году, на пике активности вулкана, эта доля достигала 31,4%.

Российские специалисты не отрицают, что антропогенное воздействие остается определяющим. Однако, по их мнению, недооценка природного фактора может приводить к ошибочным прогнозам.

«Даже если все ХФУ на Земле и в ее атмосфере исчезнут, озоновая дыра не закроется, пока вулкан Эребус активен, а влияние его газовых выбросов на истощение озонового слоя больше нельзя игнорировать», — подчеркнул Герасимов.

Пока же в международном научном сообществе доминирует «нобелевская» теория, связывающая разрушение озона почти исключительно с деятельностью человека и практически исключающая Эребус из расчетов. Сроки восстановления озонового слоя при этом постоянно сдвигаются — сейчас называют ориентир в районе 2066 года.