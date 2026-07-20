Луна остывает уже 4,5 миллиарда лет и потому постоянно уменьшается в размерах. Так, за последние несколько сотен миллионов лет диаметр спутника Земли стал меньше на 50 метров.

Это может привести к проблемам при работе на Луне космических миссий. Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха, пояснил, что у земного спутника нет тектонических плит, как у нашей планеты. Поэтому плавно компенсировать сжатие поверхности ее хрупкая внешняя кора не в состоянии. И при этом возникают довольно длительные сейсмические явления магнитудой до 5,5 по шкале Рихтера.

При этом никакого влияния на Землю сжимающаяся Луна не оказывает, поскольку ее масса остается неизменной. Но при создании планов строительства лунных баз этот момент учитывается исследователями.

Также ученые установили, что на Луне есть вода, причем она появилась там, как минимум, из двух источников. Первый - это вода, присутствующая там с момента возникновения этого небесного тела. Ее нашли в минерале апатите, входящем в состав древних пород спутника. Вторым источником являются метеориты и кометы. Это стало известно после изучения лунных цирконов возрастом около 4,38 миллиардов лет из метеорита NWA 10049.

Евгений Бурмистров пояснил, что в этих кристаллах зафиксирована четкая граница: ядро хранит "старый" состав, а край, сформировавшийся позже, содержит воду с другим, более тяжелым водородом, характерным для метеоритов.

Как выяснили исследователи, обратная сторона Луны, невидимая с Земли, гораздо толще и холоднее видимой. На обратной стороне спутника кора может достигать 100 километров с толщину и более, тогда как на видимой - от 20 до 60 километров. Ученые предполагают, что на такую асимметрию повлияла молодая и раскаленная Земля: ее тепловое излучение разогревало обращенную к ней половину Луны, из-за чего вещество перемещалось и оседало на более холодной обратной части, где температура ниже видимой части спутника на 70-100 градусов.