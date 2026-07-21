Убивший динозавров астероид отнесли к редкому типу

Специалисты в области геологии из европейских стран и Канады установили, что астероид, сформировавший кратер Чиксулуб, принадлежал к исключительно редкой категории небесных тел. По своему составу он близок к метеориту Орнанс, обнаруженному во Франции в 1868 году.

По словам профессора Филиппа Клайса, объекты, аналогичные метеориту Орнанс, встречаются крайне редко — их едва ли удастся найти в большинстве музейных собраний. Особенность этих тел — сравнительно низкое содержание летучих компонентов, в частности углерода и серы. Это обстоятельство ставит под вопрос распространенное предположение о том, что выбросы сернистых соединений, возникшие вследствие удара астероида, стали ключевым фактором исчезновения животных мезозойской эры.

Примерно 65,5 – 66 миллионов лет назад, в финале мелового периода, на планету рухнул космический объект диаметром 10 15 километров, результатом чего стало образование колоссального кратера Чиксулуб на территории южной Мексики. Факт падения астероида в научном сообществе не оспаривается, но степень его влияния на исчезновение динозавров, морских рептилий и иные последствия катастрофы до сих пор вызывают дискуссии.

Одной из причин этих научных споров выступает отсутствие до недавнего времени однозначных данных о принадлежности чиксулубского объекта к конкретному типу астероидов. В числе возможных кандидатов фигурировали различные разновидности углистых хондритов — примитивных небесных тел, заметно различающихся по химическому составу, плотности и иным характеристикам. Чтобы прояснить природу этого астероида, ученые провели анализ изотопного профиля отложений, возникших из фрагментов небесного тела.

Особый интерес исследователей был сосредоточен на концентрации никеля-60 — стабильного тяжелого изотопа, показатели которого заметно варьируются у разных хондритов и позволяют судить о различиях в эпохе и условиях их зарождения. Руководствуясь этим критерием, команда профессора Клайса извлекла образцы частиц астероида из глинистых слоев, сформировавшихся в момент удара, в пяти локациях — в Дании, Испании и Италии — и измерила в них уровень никеля-60.

Результаты исследований показали, что чиксулубский астероид по своим характеристикам ближе не к CM-хондритам, как считали многие специалисты ранее, а к группе CO-хондритов. В эту категорию входят, в частности, метеорит Орнанс из Франции, его российский аналог Каинсаз и еще несколько фрагментов астероидов, собранных в разных частях планеты за последние 200 лет.

Для научного сообщества такой вывод оказался неожиданным. Прежде предполагалось, что примерно половина выбросов сернистых соединений — фактора, который мог существенно ускорить вымирание мезозойской фауны — была обусловлена испарением вещества самого астероида. Поскольку CO-хондриты характеризуются крайне низким уровнем летучих сернистых соединений, исследователи делают вывод о вероятном существовании иных, «земных источников этих выбросов либо о влиянии дополнительных факторов, ускоривших исчезновение флоры и фауны мезозоя, сообщает пресс служба Университета Британской Колумбии (UBC).

Ранее стало известно, что внеземные соединения нашли в метеорите, пробившем крышу жилого дома. Космический объект упал на крышу жилого дома в Нью-Джерси (США) 16 июля 2024 года.