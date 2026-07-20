10 тысяч уникальных видов цветковых уже оказались на грани вымирания

Ботаники и эволюционные биологи со всего мира обнародовали тревожные результаты масштабной оценки судьбы цветковых растений. Исследование впервые охватывает все известные виды покрытосеменных (их насчитывается более 335 тысяч) с помощью системы EDGE, которая учитывает одновременно уникальность эволюционной ветви и степень угрозы исчезновения. Ранее этот инструмент успешно применялся для изучения животных, но для растений подобный всеобъемлющий анализ проведен впервые. Статья опубликована в журнале Science.

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Какие растения находятся под угрозой

Суть метода EDGE заключается в том, что каждый вид получает балл, который тем выше, чем длиннее его ветвь на эволюционном древе и чем выше риск вымирания в ближайшее десятилетие. Классический пример — гинкго двулопастное, единственный живой представитель линии, существующей более 300 миллионов лет. Однако в исследовании внимание было уделено и менее известным реликтам флоры, таким как Медузагина с Сейшельских островов или гондурасский эндемик Hondurodendron.

Суммарно 21,2% всего эволюционного наследия цветковых растений находится под непосредственной угрозой вымирания, что эквивалентно утрате миллионов лет адаптивных изменений. Из почти 336 тысяч изученных видов 9945 получили статус «EDGE-видов» — то есть примерно каждый тридцатый вид на планете является одновременно генетически неповторимым и может не пережить антропогенного изменения климата.

В этом списке фигурируют в том числе и хорошо известные растения. Среди них ваниль плосколистная (Vanilla planifolia), — традиционный ингредиент кондитерских изделий —, карликовая кувшинка (Nymphaea thermarum), а также аморфофаллус огромный (Amorphophallus titanum), или трупный цветок.

Почему спасение растений важно

Авторы исследования предлагают пересмотреть приоритеты природоохранных программ. Учитывая, что, по оценкам, более 40% всех растений находятся под угрозой, а среди еще не описанных видов доля потенциально исчезающих достигает 75%, необходима новая система мониторинга. Публикация показывает, какие именно виды требуют немедленной защиты.