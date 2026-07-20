Появилось фото аналога iPhone Ultra от Xiaomi

Инсайдер sunnny1583 опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) фото складного смартфона Xiaomi Mix Fold 5. По слухам, устройство могут представить уже в августе.

На опубликованном снимке представлен складной смартфон Xiaomi в сложенном состоянии, который внешне может напоминать еще не представленные iPhone Ultra и Samsung Galaxy Z Fold 8 за счет нового соотношения сторон.

По предварительной информации, новинка будет работать под управлением HyperOS 4 на базе Android 17 и в отличие от будущих смартфонов серии Xiaomi 18 может получить не флагманский процессор Snapdragon, а фирменный Xiaomi Xring O3.

По слухам, складной смартфон оснастят внутренним дисплеем диагональю 7,5–7,6 дюйма, основной камерой с разрешением 200 Мп, аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки, защитой от воды и сканером отпечатков пальцев в кнопке питания.

Также ожидается горизонтальный блок камер с брендингом Leica. Появится ли Xiaomi Mix Fold 5 за пределами Китая, пока неизвестно.