Вторая партия российских аналогов Starlink выведена на орбиту

Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" (входит в "Икс Холдинг") провела второй пакетный запуск низкоорбитальной спутниковой группировки для услуг связи нового поколения.

© «Бюро 1440»

Об этом журналистам сообщили в компании.

"Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" (входит в "Икс Холдинг") продолжает развертывание низкоорбитальной спутниковой группировки для предоставления услуг связи нового поколения. 19 июля состоялся второй пакетный запуск космических аппаратов компании", - говорится в сообщении.

После выведения на опорную орбиту космические аппараты успешно отделились от ракеты-носителя, затем Центр управления полетами "Бюро 1440" взял группировку на контроль. Спутники будут переходить к целевой работе после завершения проверок и ввода в эксплуатацию.

В конце марта компания "Бюро 1440" успешно вывела на орбиту первые 16 спутников низкоорбитальной группировки "Рассвет". Космические аппараты интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновленную систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку.