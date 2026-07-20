WhatsApp* начал активировать ники пользователей

WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России) начал активировать зарезервированные имена пользователей. Функция добралась до владельцев первых аккаунтов, однако массовый запуск пока не состоялся, доступ получила лишь очень небольшая группа счастливчиков.

Систему резервирования WhatsApp запустил ранее. Она позволяет заранее занять уникальное имя, чтобы в будущем новые собеседники могли находить пользователя без номера телефона.

Выбрать вариант можно в разделе «Настройки» → «Аккаунт» → «Имя пользователя».

Теперь некоторые участники тестирования увидели над списком чатов баннер с сообщением, что их имя активно. Его уже можно сообщать новым контактам вместо номера. По данным WABetaInfo, функция появляется как в бета-версии мессенджера, так и в стабильном приложении.

Одновременно пользователь может решить, достаточно ли для связи знать только его имя. Для дополнительной защиты разрешается установить четырёхзначный ПИН-код, который придётся вводить незнакомцам. Так что написать условному superboss будет мало; сначала докажи, что тебя действительно ждут.

Если выбранное имя совпадает с уже существующим аккаунтом в Facebook или Instagram (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России), WhatsApp может потребовать подтвердить владение соответствующей страницей. Meta рассчитывает таким образом усложнить жизнь любителям занять имя известного человека или бренда и затем использовать его для мошенничества.

Проверить доступ можно по баннеру над чатами или в настройках профиля. Если имя уже активно, приложение сообщит об этом. Остальным покажут уведомление, что функция появится позднее.

Когда WhatsApp откроет имена пользователей для всех, пока неизвестно.

* Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена