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WhatsApp* начал включать имена пользователей, пока для избранных

Anti-Malware.ru

WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России) начал активировать зарезервированные имена пользователей. Функция добралась до владельцев первых аккаунтов, однако массовый запуск пока не состоялся, доступ получила лишь очень небольшая группа счастливчиков.

WhatsApp* начал активировать ники пользователей
© Global Look Press

Систему резервирования WhatsApp запустил ранее. Она позволяет заранее занять уникальное имя, чтобы в будущем новые собеседники могли находить пользователя без номера телефона.

Выбрать вариант можно в разделе «Настройки» → «Аккаунт» → «Имя пользователя».

Теперь некоторые участники тестирования увидели над списком чатов баннер с сообщением, что их имя активно. Его уже можно сообщать новым контактам вместо номера. По данным WABetaInfo, функция появляется как в бета-версии мессенджера, так и в стабильном приложении.

Одновременно пользователь может решить, достаточно ли для связи знать только его имя. Для дополнительной защиты разрешается установить четырёхзначный ПИН-код, который придётся вводить незнакомцам. Так что написать условному superboss будет мало; сначала докажи, что тебя действительно ждут.

Если выбранное имя совпадает с уже существующим аккаунтом в Facebook или Instagram (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России), WhatsApp может потребовать подтвердить владение соответствующей страницей. Meta рассчитывает таким образом усложнить жизнь любителям занять имя известного человека или бренда и затем использовать его для мошенничества.

Проверить доступ можно по баннеру над чатами или в настройках профиля. Если имя уже активно, приложение сообщит об этом. Остальным покажут уведомление, что функция появится позднее.

Когда WhatsApp откроет имена пользователей для всех, пока неизвестно.

* Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена