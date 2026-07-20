Российские ученые нашли способ преодолеть топливный кризис

Ученые из Балтийского федерального университета имени И. Канта совместно с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга предложили производить биодизель из микроводорослей, который в перспективе может стать альтернативой традиционному топливу. Об этом пишет РИА Новости.

Обычно биодизельное топливо получают из растительных масел или животных жиров путем их химической переработки. Смесь биодизеля и ископаемого дизельного топлива уже активно используется в Германии, Италии и Малайзии.

При этом в своем исследовании ученые из Балтийского федерального университета имени И. Канта, Института физиологии растений имени К. А. Тимирязева РАН (Москва) и Санкт-Петербургского государственного университета пришли к выводу, что в качестве сырья можно использовать не только зерновые и масличные культуры, но и микроводоросли рода Scenedesmus.

«Преимущества микроводорослей заключаются в высокой эффективности фотосинтеза, значительном содержании липидов, а также в простоте выращивания и отсутствии необходимости в больших пахотных площадях», — пояснила заведующая лабораторией микробиологии и биотехнологий, научный руководитель программы аспирантуры «Биотехнология» БФУ имени И. Канта Любовь Дышлюк.

По ее словам, микроводоросли можно культивировать как в лабораторных фотобиореакторах, так и в открытых водоемах - бассейнах, прудах и лагунах. При этом, меняя состав питательной среды, можно добиться изменения качества конечного продукта. Также микроводоросли значительно выигрывают в скорости роста.

«Во избежание проблем с двигателем внутреннего сгорания пока предлагается лишь частичная замена, когда биодизель смешивают в определенном процентном соотношении с дизельным топливом, полученным из нефти», — отметила Любовь Дышлюк.

Она обратила внимание на то, что уже разработаны и действуют американский и европейский стандарты на биодизельное топливо, и этот продукт «однозначно интересен и востребован».

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