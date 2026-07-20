Game Boy Advance превратили в самый медленный взломщик паролей

Исследователь в области кибербезопасности под ником solstICE перенёс утилиту для взлома паролей Hashcat на Game Boy Advance. Зачем? Судя по всему, потому что мог. Проект получил название gba-hashcat и работает на оригинальной портативной консоли Nintendo.

GBA перебирает хеши SHA-256 со скоростью 727 попыток в секунду. По подсчётам разработчика, целый год такой работы примерно равен одной секунде вычислений современной системы с мощной видеокартой. Медленно? Зато никакого дефицита Nvidia B200.

Под капотом Game Boy Advance находится 32-битный процессор ARM7TDMI с частотой 16,8 МГц. Консоль получила всего 288 КБ оперативной и 98 КБ видеопамяти, даже калькулятор уже начал смотреть на неё свысока.

Для ускорения перебора паролей обычно применяют заранее подготовленные словари. Но картриджи GBA вмещают не более 32 МБ, поэтому разработчику пришлось ограничиться списком ignis-1M из миллиона слов. Он занимает около 8 МБ.

Само приложение получилось максимально аскетичным. На экране отображаются заставка, статистика выполнения и пароль, который консоль проверяет в данный момент. Программу написали на C++ с использованием движка Butano, предназначенного для разработки игр под GBA.

Автор назвал gba-hashcat своим самым глупым приложением всех времён. Пользователи в ответ предложили добавить сетевой режим и собрать кластер из Game Boy — возможно, единственную ферму для взлома паролей, на которой ещё и в Pokémon поиграть можно.

Практической пользы у проекта немного, но простые пароли консоль всё-таки подобрать способна. Если защита держится на комбинации 123, то дорогая видеокарта действительно будет лишней. Достаточно приставки из 2001 года и немного терпения.