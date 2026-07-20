Стабилизацию в работе VPN, которую сейчас наблюдают жители России, можно расценивать как временную техническую паузу, а не как изменение подхода государства к блокировкам. Как сообщает «Газета.Ru», такое мнение выразил директор компании «Стахановец», эксперт в области информационных технологий, ИИ и ИБ Сергей Щербаков.

По его словам, весной и в начале лета системы глубокого анализа трафика работали в режиме грубого подавления. Они вырезали пакеты по формальным признакам, например по характерным цифровым отпечаткам протоколов VPN, что приводило к массовым обрывам, поскольку оборудование операторов «захлебывалось» от ложных срабатываний.

Сейчас инженеры перешли в фазу сбора данных. Им нужно понять не только факт использования VPN, а его поведение — какие порты задействованы, как часто происходит переподключение, используются ли методы маскировки.

Что такое VPN и почему его не запретят полностью

Эксперт ожидает новую волну блокировок в конце лета или начале осени. По словам Щербакова, у операторов достаточно статистики для перехода от тотальных блокировок к точечному ухудшению качества.

«Вместо полного обрыва соединения мы увидим искусственное снижение скорости в моменты пиковой активности, задержки при открытии страниц и проблемы с передачей больших файлов», — заявил он.

Специалист добавил, что такой подход сложнее обойти, поскольку пользователь не видит четкой ошибки соединения, однако сервис становится практически непригодным для работы.