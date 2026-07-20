Россиян предупредили о мошенничестве с «диагностикой» личного кабинета

Специалисты компании F6 обнаружили сеть фейковых сайтов, которые позиционируются как государственные структуры и предлагают пользователям провести «диагностику» аккаунта после взлома. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

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С мая по июль текущего года аналитики выявили как минимум семь таких ресурсов. Они маскировались под несуществующие ведомства с громкими названиями, например: «Главное управление цифровой защиты» или «Государственный центр мониторинга киберугроз». По данным F6, механика у всех таких сайтов была идентичной. Посетителя просили указать номер телефона, после чего сайт имитировал ошибку и предлагал перезвонить по номеру «горячей линии».

Как пояснил старший аналитик F6 Александр Сапов, такие ресурсы создают у человека иллюзию, что ему хотят помочь, и побуждают связаться с мошенниками. Кроме того, сайты могут использоваться для точечной работы с теми, кто на первом этапе не поверил аферистам и не сообщил им код из СМС.

В компании рекомендовали сверять информацию только с официальными источниками, не вводить личные данные на подозрительных страницах и проверять домены через специальные сервисы.

До этого сенатор Артем Шейкин предупреждал о новой мошеннической схеме в аэропортах. Аферисты предлагают сканировать QR-коды якобы для получения скидок в Duty Free, но ссылки ведут на фальшивые страницы, где выманивают личные данные.