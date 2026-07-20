SpaceX анонсировала новый испытательный полет Starship

Очередной испытательный полет прототипа космического корабля Starship запланирован на 23 июля.

Об этом сообщила компания SpaceX.

"13-ое полетное испытание Starship готовится к запуску в четверг 23 июля. 90-минутное окно пуска откроется в 17:45 по центральному времени (01:45 мск 24 июля - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении на сайте компании.

Запуск должен был состояться 16 июля, однако был отменен в последний момент из-за проблем с двигателями.