Учёные нашли микропластик у 92% глубоководных животных

Южнокорейские ученые из Института бионауки и биотехнологий подтвердили, что пластиковый мусор проник в самые труднодоступные уголки планеты. Результаты их работы опубликованы в журнале Water Research.

© Московский Комсомолец

Специалисты изучили улиток и мидий, собранных у гидротермальных источников на глубине более 6500 футов. Анализ показал, что микрочастицы полимеров содержались в организмах 92% исследованных особей, а в среднем на каждое животное пришлось по 3,4 фрагмента.

Чаще всего встречался полистирол, применяемый для производства упаковки и одноразовой посуды. Уровень загрязнения в районе Центрального Индийского хребта оказался в 14,7 раза выше, чем в Тихоокеанском бассейне.

Авторы заявляют, что это одни из первых прямых доказательств вертикального переноса пластика с поверхности на многокилометровую глубину. Открытие имеет огромное значение, ведь глубоководная зона составляет почти 90% среды обитания морских экосистем, но до сих пор остается наименее изученной.