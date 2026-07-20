Названа возможная причина конца цивилизации при ИИ

Колумнист агентства Bloomberg Дэвин Рамиль изложил неожиданный взгляд на проблему искусственного интеллекта. По итогам декабрьского заседания МВФ в Вашингтоне он пришел к выводу, что главной угрозой привычному укладу станет не бунт машин, а дефицит бюджета.

Эксперт поясняет, что даже относительно небольшой рост безработицы, вызванный автоматизацией, нанесет мощнейший удар по государственным финансам.

Поступления от подоходного налога начнут стремительно сокращаться, в то время как траты на пособия и переобучение персонала резко вырастут. Рамиль сравнил текущий бум нейросетей с Первой промышленной революцией, когда механизация вытеснила крестьян с земель.

Тогда за технологическим рывком последовали десятилетия нестабильности из-за неспособности населения адаптироваться к новым условиям рынка. По мнению автора, сейчас мир рискует наступить на те же грабли.