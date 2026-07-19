Археологи раскопали три скальные гробницы чиновников Нового царства

Министерство туризма и древностей Египта сообщило об обнаружении трех скальных усыпальниц в некрополе Бубастион, расположенном в Саккаре. Находка относится к периоду Нового царства и сопровождается иероглифическими текстами, которые, по заявлению ведомства, позволяют по-новому взглянуть на историю древнего мемфисского некрополя и биографии высокопоставленных лиц той эпохи.

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Одна из гробниц принадлежала чиновнику по имени Ментухотеп, совмещавшему высокие административные посты с военной службой. Настенные росписи в его усыпальнице изображают сцены охоты и ритуальных подношений, а также фигуру самого владельца рядом с матерью по имени Яххотеп.

Второе захоронение было возведено для Пареэмвайи, который также известен под именем Самут и носил звание главного торговца при храме Птаха. На стенах этой гробницы археологи обнаружили имена его супруги, матери и четырех детей. По оценке исследователей, эти данные являются редким свидетельством, восстанавливающим детали семейных связей и быта египетской знати в период Нового царства.

Третья усыпальница принадлежала Нехси, управляющему домом. Ее сохранность хуже, однако внутри найден фрагмент колонны с иероглифическим текстом. Надпись повествует о возвращении одного из военачальников из страны Нахарин, располагавшейся к северу от Сирии.

В министерстве подчеркнули, что эта надпись служит важным хронологическим маркером, подтверждающим датировку памятника эпохой Нового царства, а также указывает на устойчивые контакты Древнего Египта с ближневосточными регионами. Работы в погребальных шахтах и на еще не исследованных участках некрополя запланированы на следующий археологический сезон.