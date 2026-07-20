Каждый третий зумер оценивает людей по обоям на смартфоне

Около трети представителей поколения Z в США формируют первое впечатление о человеке по обоям на смартфоне. Об этом сообщает Android Headlines со ссылкой на исследование Talker Research.

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Согласно опросу, 33% зумеров оценивают окружающих по оформлению экрана их мобильного устройства. Среди миллениалов этот показатель оказался почти вдвое ниже (17%). В целом среди всех участников исследования лишь 14% признались, что делают выводы о личности на основе выбранных обоев.

Наиболее популярным вариантом оформления экрана среди американцев остаются фотографии членов семьи и детей — их используют 19% респондентов. По 11% участников исследования предпочитают изображения природы или фотографии, связанные с личными воспоминаниями.

Фото домашних животных установлены в качестве обоев у 10% опрошенных, изображения супругов или партнеров — у 7%. Еще 5% выбирают кадры из фильмов и сериалов, тогда как каждый десятый пользователь (10%) вовсе не меняет стандартные обои, предложенные производителем устройства.

Исследование также показало, что отношение к заводским обоям неоднозначно. Среди респондентов, склонных оценивать других по оформлению смартфона, 12% воспринимают стандартные изображения как признак отсутствия индивидуальности, интересов или творческого подхода.

В то же время 32% участников этой группы считают выбор заводских обоев проявлением практичности и минимализма, а еще 25% полагают, что владельцы таких смартфонов рассматривают устройство исключительно как рабочий инструмент, не придавая значения его персонализации.