Китай запустил первую группировку спутников для космических вычислений

Китайская компания Shanghai Xingshu Tiansuan Space Technology Co. сообщила о запуске первой группировки спутников в рамках проекта космических вычислений. В дальнейшем система должна включать около 1 тыс. аппаратов на орбите.

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Технология предполагает обработку данных непосредственно в космосе, включая задачи искусственного интеллекта и дистанционного зондирования, без отправки всего массива информации на Землю. По заявлению компании, запуск стал одним из этапов подготовки к коммерческой работе первой китайской сети космических вычислений.

Такие системы могут снизить задержки при передаче данных и уменьшить нагрузку на каналы связи, поскольку на Землю будут передаваться уже обработанные результаты. Аналогичные направления также развивает SpaceX после объединения с компанией xAI.