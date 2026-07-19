В Госдуме оценили заявление Илона Маска о «смерти программирования»

Подобные достижения технического прогресса ведут к «расчеловечиванию». Люди должны управлять искусственным интеллектом, а не наоборот. Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил первый заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

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«Если развитие искусственного интеллекта и нейросетей идёт по пути расчеловечивания, то идея Илона Маска под собой несёт именно такую платформу. На мой взгляд, мы неоднократно говорили, что нейросети должны быть инструментом в поддержку человеческого разума. Никакой искусственный интеллект не может быть без естественного. Поэтому первично — естественный интеллект и человеческий разум, и уже вторично — ИИ. Программисты должны закладывать алгоритмы, которые будут оптимально выполнять нейросети, а не наоборот. Если научное достижение технических прогрессов ведёт к расчеловечиванию, то — это варварство, которое сегодня предсказывают на Западе».

Ранее Илон Маск предсказал смерть программирования к концу этого года. Предприниматель назвал кодирование промежуточным этапом, который уже будет не нужен. По его словам, единственное, чем мы будем пользоваться напрямую, — это ИИ-агент.