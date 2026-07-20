Расшифрованы геномы жителей 4000-летнего города-крепости в Китае

Археологический комплекс Шимао на севере Китая давно интригует ученых своими масштабами. Этот огромный город, обнесенный массивными каменными стенами, процветал в конце эпохи неолита — примерно 4200–3700 лет назад. Площадь поселения превышала четыре квадратных километра, на которых четко выделялись различные функциональные зоны, свидетельствующие о жестком социальном расслоении. Однако многие вопросы об организации этого общества оставались без ответа. Масштабное генетическое исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Nature, помогло заглянуть в прошлое.

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Международная команда под руководством профессора Цяомэй Фу из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук на протяжении 13 лет проводила высокоточное секвенирование ядерного генома 169 древних людей. Пробы были взяты как в самом Шимао, так и в соседних памятниках региона.

Генетические корни и патриархат

Анализ ДНК разрушил старые гипотезы о происхождении правителей и жителей мегаполиса. Сравнение полученных результатов с ранее опубликованными геномами показало глубокую преемственность поколений. Оказалось, что элита и рядовые жители Шимао были прямыми потомками местных общин, которые населяли эти земли за тысячу лет до возведения каменного города. Ученые проследили тесную культурную и генетическую связь местного населения с древней культурой Яншао, развивавшейся на Лессовом плато у реки Хуанхэ.

Более того, ДНК-анализ позволил исследователям впервые восстановить детальные генеалогические древа местных жителей до четырех поколений.

Генетики доказали, что раннее государственное образование строилось на строгой патрилинейной структуре. Власть и статус наследовались исключительно по мужской линии, а социальные ранги формировались вокруг доминирующих семейств, практиковавших патрилокальный брак — когда жена уходила жить в общину мужа.

Пол и жертвоприношения

Самое мрачное и одновременно сенсационное открытие касается практики человеческих жертвоприношений. Ранее у Восточных ворот Шимао археологи обнаружили около 80 человеческих черепов — уникальное по масштабам ритуальное захоронение для этой эпохи. Долго доминировала гипотеза, что жертвами были преимущественно женщины. Однако палеогенетика полностью перевернула это представление.

Генетический анализ показал, что девять из десяти погребенных у Восточных ворот были мужчинами. Мужчин приносили в жертву у внешних оборонительных рубежей, тогда как женские кости обнаруживаются исключительно в элитных некрополях, таких как Хуанчэнтай и Ханьцзягэдань.

Эта дифференциация указывает на сложную религиозно-политическую систему, где ритуальные роли мужчин и женщин строго разграничивались в зависимости от сакральных целей.