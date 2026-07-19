Экономист: технологии омоложения обгонят ИИ по вкладу в экономику

Технологии омоложения в будущем могут внести гораздо больший вклад в экономику, чем искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американского лауреата Нобелевской премии по экономике Джоэля Мокира.

Главным фактором долгосрочного процветания служит человеческий капитал, то есть люди с их знаниями и компетенциями, отметил экономист.

По его мнению, если технологии омоложения позволят продлить жизнь хотя бы наполовину, то это позволит обогнать ИИ как по вкладу в общественное развитие и экономику.

Он считает, что в истории не было такого, когда по-настоящему прорывная идея не нашла бы финансирования. Капитал всегда приходит туда, где есть грамотные кадры и благоприятные условия.

В качестве примера Мокир привел эпоху железных дорог. По его словам, тогда главным тормозом прогресса стали не деньги, а острая нехватка инженеров, способных проектировать, строить и обслуживать сложную технику.

До этого сообщалось, что российские ученые создают передовую технологию для радикального продления жизни на базе факторов Яманака — четырех белков, способных перепрограммировать взрослые клетки.