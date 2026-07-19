Роботы подрались в Шэньчжэне за 10 млн юаней

Китайская компания EngineAI провела в Шэньчжэне первый турнир Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL), в котором гуманоидные роботы соревновались в поединках, сообщает Global Times. Общий призовой фонд составил 10 млн юаней (около 115,6 млн руб.), в турнире участвовали 32 команды из разных стран. Все бойцы использовали гуманоидного робота EngineAI T800 с собственными доработками брони и характеристик.

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Среди участников были команды Университета Цинхуа, Чжэцзянского университета, Гонконгского университета, а также Стэнфордского и Калифорнийского университетов. Регламент позволял оснащать машины собственной броней и вносить инженерные изменения.

Во время поединков судьи оценивали точность ударов, устойчивость роботов, эффективность защитных действий, качество алгоритмов принятия решений и надежность конструкции. Информация о победителе первого турнира пока не раскрывается.

Состязание стало первым этапом серии URKL, которая будет проходить до конца 2026 года. Основатель и генеральный директор EngineAI Чжао Тунъян заявил, что турниры служат не только зрелищем, но и площадкой для ускорения исследований.

Компания использует соревнования для испытаний систем баланса, амортизации и алгоритмов управления в условиях, приближенных к реальной эксплуатации. Это позволяет разработчикам проверять роботов в экстремальных режимах и совершенствовать их конструкцию.

В апреле 2026 года Китай представил национальную стратегию развития робототехники до 2030 года с бюджетом 200 млрд юаней. Кроме того, в прошлом году компания Boston Dynamics провела закрытые испытания своих роботов на полигоне в США, но публичных турниров не организовывала.