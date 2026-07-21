В России представили защищенный смартфон с ИИ-кнопкой

Российские ритейлеры и маркетплейсы объявили о старте продаж бюджетного смартфона Honor X7e, в котором упор сделан на продолжительное время автономной работы, повышенную прочность корпуса и ИИ-функции. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

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Одной из главных особенностей устройства стал аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Корпус Honor X7e получил сертификат SGS 5 Stars, подтверждающий устойчивость к падениям, а также защиту от пыли и брызг по стандарту IP64.

Для быстрого доступа к интеллектуальным функциям производитель предусмотрел настраиваемую ИИ-кнопку 2.0, с помощью которой пользователи могут запускать поиск, обращаться к ИИ-помощнику, создавать заметки с использованием ИИ и получать персональные рекомендации.

Смартфон оснащен основной камерой разрешением 50 Мп, 6,61-дюймовым дисплеем с разрешением 1604х720 пикселей и частотой обновления 120 Гц, чипом MediaTek Helio G81 Ultra, 6 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти.

В России Honor X7e предлагается в оранжевом, голубом и черном цветах по цене от 16,9 тыс. руб.