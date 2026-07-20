Раскрыта 40-летняя тайна загадочной структуры в Млечном Пути

Исследование от ученых из Гейдельбергского университета раскрыло загадку таинственной структуры, которую наблюдали в центре Млечного пути. Выяснилось, что объект не имеет отношения к ядру. Это вовсе не «доля» или выброс, а замкнутый пузырь, расположенный к Земле намного ближе — на расстоянии всего 6520 световых лет, а не в 26 тысячах. За такую оптическую иллюзию авторы работы, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, предложили переименовать структуру в «Петлю великого заблуждения».

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Четыре десятилетия астрономы ломали голову над некоей структурой в сердце Млечного Пути. Газовая петля, известная как Галактическая центральная доля (GCL), казалось, вырывалась из центра Млечного пути. Ученые выдвигали десятки гипотез: от отголосков древнего взрыва сверхновой до выброса из сверхмассивной черной дыры. Из-за обилия трактовок эту структуру в научных кругах даже окрестили «тестом Роршаха для галактической астрофизики».

Секрет маскировки

Разгадать тайну ученые не могли сорок лет из-за колоссальной плотности объектов, видимых в галактической плоскости. Направление на центр Млечного Пути — перенаселенный регион неба. Здесь в одну линию обзора выстраиваются миллиарды звезд, облака межзвездной пыли и газа. Из-за этого определять точные расстояния до космических объектов невероятно трудно.

Ситуацию осложнял радиодиапазон, в котором изучали эту область. На радиоснимках нижняя часть петли буквально сливалась с ярким фоном галактического диска. В результате замкнутая сфера казалась исследователям открытой аркой, уходящей корнями в галактическое ядро. Астрономы видели лишь часть структуры, ошибочно принимая передний план за масштабные процессы в самом сердце Галактики.

Детективная работа астрофизиков

Чтобы пробить завесу пыли, авторы использовали данные обзора SDSS-V Local Volume Mapper, картографирующего газы в оптическом и инфракрасном спектрах. Ключом стало излучение ионизированной серы. Его длинные волны красного диапазона проникают сквозь пыль, что позволило впервые увидеть скрытую нижнюю часть структуры и доказать ее замкнутость.

Сравнив степень поглощения света пылью с трехмерными картами Млечного Пути, авторы точно вычислили дистанцию.

Настоящая природа «петли» оказалась прозаичнее: это облако водорода диаметром около 115 световых лет, светящееся под воздействием ультрафиолета массивных звезд. Похожие структуры, вроде Петли Барнарда в Орионе, образуются, когда вспышки сверхновых выдувают полости в межзвездном веществе.

Эта детективная работа показала, что даже в изученных областях космоса очевидные выводы могут оказаться ложными.