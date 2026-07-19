Роботы-гуманоиды впервые сделали хирургическую операцию живому пациенту

Роботы-гуманоиды в США впервые в истории провели операцию живому пациенту. Как сообщает 360.ru, ссылаясь на Калифорнийский университет в Сан-Диего, механические хирурги удалили свинье желчный пузырь.

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Сначала операцию провели с участием ассистента-человека. Впоследствии роботы все сделали самостоятельно.

«У человекоподобных роботов есть перспективное будущее в области хирургии», - уверен преподаватель кафедры электротехники и вычислительной техники Майкл Йип.

Он предложил использовать механических хирургов в отдаленных населенных пунктах. Роботам дали прозвище «Сурджи». Они представляют из себя конструкции высотой в полтора метра и весом в 27 кг.

В апреле 2026 года в Китае робот-гуманоид побил рекорд человека, пробежав полумарафон в Пекине.