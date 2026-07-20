ИИ в Apple Store будет записывать разговоры сотрудников и клиентов

Apple начала тестировать систему искусственного интеллекта, которая способна записывать и анализировать разговоры сотрудников магазинов Apple Store с клиентами. Новый инструмент под названием Live Notes уже работает в ограниченном числе розничных точек компании, сообщает Bloomberg.

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Технология используется специалистами сервисной службы Apple Genius Bar, где сотрудники помогают клиентам с ремонтом устройств и в решении технических вопросов. Система записывает диалог, автоматически переводит его в текстовый формат и создает краткое резюме беседы.

Полученная информация добавляется на рабочий iPad сотрудника и может использоваться как часть документации по ремонту. Apple рассчитывает, что такой подход позволит специалистам тратить меньше времени на ручное ведение заметок и сосредоточиться на обслуживании клиентов.

Для запуска записи требуется согласие сотрудника и посетителя. В Apple заявляют, что исходные аудиофайлы не сохраняются, а руководители торговых точек не получают доступ к созданным расшифровкам. Кроме того, сотрудники могут вручную отредактировать текст и подготовленное ИИ-резюме перед добавлением информации в систему.

При этом среди работников Apple Store уже появились опасения относительно дальнейшего использования технологии. Некоторые сотрудники предполагают, что в будущем подобные записи могут применяться для обучения персонала или оценки качества работы специалистов.

На текущем этапе Live Notes запущен в экспериментальном режиме. Apple не раскрывает сроки возможного масштабного внедрения системы и может изменить правила после завершения тестирования.