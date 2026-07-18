В Индии прошел успешный запуск в космос частной ракеты Vikram-1

Индия впервые успешно запустила в космос частную ракету Vikram-1. Она вывела на орбиту демонстрационный груз и за 13 минут достигла высоты 450 километров. Ракета рассчитана на запуск малых спутников до 350 килограммов и сделала Индию третьей страной после США и Китая, где доступны частные орбитальные запуски.

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Насколько это серьезный прорыв для индийской космической отрасли и как на этом фоне смотрятся перспективы частных запусков в России, рассуждает научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов:

«Пуск ракеты Vikram-1 — новой частной ракеты от компании Skyroot Aerospace — индийское правительство ждало несколько лет. Несколько лет назад они организовали достаточно серьезную работу с инвестициями и как раз небольшими частными компаниями, которые в перспективе могут вырасти в такие космические уже не стартапы, а серьезные аэрокосмические компании. Можно сказать, что Vikram-1 — это первая ласточка из будущих индийских частных ракет. Это очень индийская ракета. У нее четыре ступени. Это всегда дополнительные сложности и всегда больше вероятности проблем. Собственно, запуск это показал: третья ступень чуть не догнала четвертую во время расстыковки. Но тем не менее все прошло штатно. Но достаточно сложно в создании. Чем больше ступеней, тем больше работы. Перспектива частных запусков в мире, конечно, видна. Понятно, что это как раз возможность закрыть те ниши, которые государству сложно закрывать. То есть это в основном запуски легких ракет и ракет среднего класса. Исключение, пожалуй, только в Соединенных Штатах Америки, где есть Илон Маск с его возможностью закрыть практически любые запуски для государства. Но тем не менее и другие страны тоже движутся в эту сторону. Поэтому все, что мы будем видеть в космических ракетных стартапах в ближайшее время, — это именно ракеты легкого и сверхлегкого классов, которые могут вывести один или несколько небольших космических аппаратов. Не всегда с высокой точностью, но зато сделать это быстро и прямо по требованию, в случае необходимости, без длинной очереди ожидания. Россия тоже не отстает в этом вопросе. В ближайшие годы, по идее, в 2027 году и затем в 2028-м, мы увидим запуски новых частных ракет, которые разрабатываются прямо сейчас. Компания «Новый старт» делает ракеты на базе конверсионного носителя «Тополь-М» за счет дооснащения новой верхней ступенью. Ракета практически в высокой степени готовности, так что, возможно, вскоре мы увидим ее первый старт. Также это фонд «Восход», который сейчас финансирует создание ракеты-носителя сверхлегкого класса «Воронеж». Работа ведется над двигателями, поэтому это тоже выглядит очень перспективным вариантом».

Индия в последние годы стала одной из ведущих космических держав, отмечают эксперты. В 2023 году она стала всего лишь четвертой страной, которая смогла совершить мягкую посадку на Луну. И первой, кому удалось успешно посадить космический аппарат на южный полюс Луны.