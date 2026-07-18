Второй коффердам Ленского моста вывели на реку

В русло Лены выведен второй коффердам под центральную опору № 9 - крупнейшую из трех подобных конструкций будущего мостового перехода. Об этом сообщили в правительстве Якутии.

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"Сегодня сделан еще один важный шаг к соединению берегов великой реки", - подчеркнул глава Республики (Саха) Айсен Николаев.

Диаметр коффердама превышает 46 метров, высота - более 17 метров, а общий вес вместе с установленным оборудованием - свыше 4 тысяч тонн.

Вывод коффердама - один из самых сложных и ответственных этапов строительства. В операции было задействовано несколько ботов, тяжелые тягачи ЛОРПа, тягач «Нилов» судоходной компании «Якутск» и собственный речной флот компании, возводящей объект.

По завершении работ начнется устройство свайного основания центрального пилона - ключевого элемента будущего моста.

Строительство Ленского моста началось в октябре 2024 года. Его длина составит 14,5 километра, из которых 4,6 — придутся непосредственно на мостовое сооружение.