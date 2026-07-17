В музейных запасниках нашли мягкие ткани, сохранившиеся 450 млн лет

Ученые из Университета Оклахомы обнаружили ископаемую морскую лилию Dendrocrinus simcoensis — дальнего родственника современных морских звезд. Существо обитало в океане задолго до появления динозавров. Это лишь второй случай в истории, когда окаменелость криноидеи сохранила мягкие ткани. Возраст находки оценивается более чем в 450 миллионов лет — это древнейший экземпляр из всех известных науке. Описание окаменелости опубликовано в журнале Royal Society Open Science.

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Как сохранились мягкие ткани

Обычно после гибели организма мягкие ткани разлагаются в первую очередь, и в палеонтологической летописи остаются только раковины и кости. Чтобы сохранились кожа, мышцы или внутренние органы, требуются почти идеальные условия — что-то вроде естественного холодильника или вакуумной упаковки. Именно это делает находку особенно ценной.

«Это действительно шанс на миллион, — отмечает доктор Селина Коул, одна из авторов исследования. — Криноидей в ископаемом виде миллионы, но мягкие ткани до сих пор находили лишь однажды».

Как устроены морские лилии

У криноидей трубчатые ножки выполняли функцию питания и помогали реагировать на течения. Их размеры, форма и расположение заметно отличались в зависимости от среды обитания и способа питания — примерно как зубы млекопитающих отражают рацион.

Сравнение ископаемого вида с современными криноидеями показало, что анатомия древней морской лилии сильно отличалась от нынешней. Это открытие помогает понять, как менялись стратегии питания этих существ на протяжении сотен миллионов лет.

Открытие из музейного ящика

Найденный образец годами лежал в Музее палеонтологии и эволюции в Монреале, небольшом учреждении, существующем на пожертвования. Никто не подозревал о ценности экспоната, пока Коул и его коллеги не изучили его во время одного из исследовательских визитов.

Коллекция беспозвоночных в Музее естественной истории Оклахомы насчитывает более миллиона образцов и ежегодно пополняется новыеми.